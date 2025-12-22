Carreta com chapas de granito tomba e complica trânsito em Guaçuí
Publicado em 22/12/2025 às 11h39
Uma carreta com chapas de granito tombou na BR 482 em Guaçuí, no Sul capixaba, próximo à localidade conhecida como "mina", na manhã desta segunda-feira (22). O trânsito, segundo a Polícia Militar, segue em meia pista. No veículo viajavam um casal e duas crianças. Todos, de acordo com a corporação, sofreram ferimentos leves.
A orientação dos militares aos motoristas é de que redobrem a atenção, pois o tombamento aconteceu em uma curva e há óleo na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado.