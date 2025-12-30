A Gazeta - Agora

Carreta com cana-de-açúcar tomba na BR 101 em Pedro Canário

Publicado em 30/12/2025 às 20h39
Com o tombamento, a carga obstruiu as faixas da Br 101 em Pedro Canário Crédito: Divulgação

Uma carreta carregada com cana-de-açúcar tombou na tarde desta terça-feira (30) na BR-101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, provocando a interdição total da rodovia. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio Itaúnas, quando o veículo fazia uma curva e a carreta se soltou do cavalinho, tombando sobre a pista.

A carga ficou espalhada pela via. O tráfego precisou ser desviado por uma estrada de terra ao lado da rodovia. Equipes da Ecovias Capixaba atuam no local com sinalização e orientação aos motoristas para a liberação do trecho. Não há registro de feridos até o momento.

