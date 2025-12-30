Carreta com cana-de-açúcar tomba na BR 101 em Pedro Canário

Uma carreta carregada com cana-de-açúcar tombou na tarde desta terça-feira (30) na BR-101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, provocando a interdição total da rodovia. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio Itaúnas, quando o veículo fazia uma curva e a carreta se soltou do cavalinho, tombando sobre a pista.