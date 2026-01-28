Carreta carregada de madeira tomba e deixa dois feridos em Rio Novo do Sul
Publicado em 28/01/2026 às 10h09
O motorista e um carona de uma carreta carregada de madeira ficaram feridos após o veículo tombar na ES 375, na localidade de Princesa, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (28). Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhadas ao hospital da região.
A carga de madeira se espalhou pela pista e chamou a atenção de quem passou pela região. A retirada do material, segundo a polícia, ficou sob responsabilidade do proprietário da empresa. A pista ficou totalmente liberada por volta das 22h.