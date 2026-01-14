Carreta carregada com fios tomba na BR 262 em Domingos Martins

Uma carreta carregada com novelo de algodão tombou na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e deixou o trânsito em sistema 'Pare e Siga'. Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motorista contou ao Corpo de Bombeiros que o veículo caiu na via em sentido para Marechal Floriano por volta das 16h após o peso do material 'puxar' o veículo.