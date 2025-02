"Carinha de Moça" e "Cabeça" são presos em Cachoeiro de Itapemirim

Dois homens apontados como líderes do tráfico de drogas em regiões de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram presos em operação policial na quarta-feira (19). Patrick Rigon Perin, 30 anos — conhecido como "Carinha de Moça" — e Lucas Robert Leite da Silva, 27 anos — conhecido por "Cabeça" — tinham contra eles mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. >