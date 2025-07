Cariacica oferece vacinação sem agendamento no shopping Moxuara

O município de Cariacica, na Grande Vitória, contará com vacinação sem agendamento neste sábado (19) e domingo (20), no segundo piso do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, das 10 às 17h. Os moradores que quiserem se vacinar precisam levar documento com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação. No sábado, todas as vacinas estarão disponíveis, exceto para dengue.>