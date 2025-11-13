Carga de alimentos e veículos avaliada em R$ 1,1 milhão é apreendida no ES

Sefaz apreende carga de alimentos e veículos avaliada em R$ 1,1 milhão em Linhares Crédito: Divulgação | Secretaria da Fazenda

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreendeu uma carga avaliada em mais de R$ 1,1 milhão — contendo veículos seminovos e mercadorias hortifrutigranjeiras — sem documentação fiscal. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização que contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última terça-feira (11), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

A fiscalização foi realizada no posto da PRF do município. Segundo a Sefaz, cerca de 50 carretas e caminhões foram abordados durante a operação, e em dois deles foram constatadas irregularidades. Entre os produtos apreendidos estão 11 veículos seminovos sem nota fiscal, transportados em um caminhão-cegonha, além de frutas, verduras, legumes e ovos levados em outro veículo de carga.