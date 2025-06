Norte do ES

Capotamento deixa uma pessoa ferida na ES 257 em Aracruz

Um acidente na ES 257, envolvendo um Honda Fit e um Renault Duster, foi registrado em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (20). Segundo informações apuradas pelo repórter André Afonso, da TV Gazeta, com a Polícia Militar, o Honda Fit capotou após colidir na lateral do Duster.