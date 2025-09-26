Cão fareja e encontra drogas escondidas dentro de geladeira em Afonso Cláudio

Mais de R$ 40 mil em drogas foram apreendidos e três suspeitos foram presos na localidade de Colina do Cruzeiro, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (25). Realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, a operação contou com apoio de cães farejadores e resultou na apreensão de crack, cocaína, maconha, haxixe, balanças de precisão, celulares e dinheiro.

Em uma casa, a equipe da PM encontrou uma porção de maconha dentro de uma geladeira, já outras drogas, incluindo uma pedra de crack, estavam no painel de uma máquina de lavar. Segundo a PC, a pedra poderia render cerca de 700g de cocaína, avaliadas em R$ 35 mil. No total, as drogas somam mais de R$ 40 mil em valor de mercado.

Um dos presos tentou fugir em uma motocicleta mesmo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele bateu em um carro que estava estacionado e tentou continuar a fuga a pé, mas foi detido. Outro suspeito também fugiu, mas foi identificado.