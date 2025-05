Cão da PM encontra drogas, armas e munições em tonel enterrado em Cachoeiro; vídeo

Uma carreta tombou na altura do km 368 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no começo da tarde deste sábado (17), pouco depois do meio-dia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista sofreu lesões leves, mas precisou ser socorrido para o Pronto Atendimento de Iconha, cidade vizinha. O trânsito no local flui em sistema de pare e siga para quem segue no sentido Vitória, de acordo com a Ecovias 101.>