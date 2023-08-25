Campanha de Multivacinação começa neste sábado (26) em todo o ES

Vacinação Divulgação | Prefeitura de Colatina Crédito: Vacinação

A partir deste sábado (26), crianças a partir de 0 anos a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) poderão colocar em dia a situação vacinal, com o início da Campanha de Multivacinação no Espírito Santo. A campanha vai até 16 de setembro, com dia D no próximo dia 02.

Serão ofertadas mais de 700 salas de vacinação em todos os municípios, com aplicação das 17 vacinas de rotina, além das doses da Covid-19 e Influenza, aos públicos elencados.

Serão ofertadas às crianças de até sete anos de idade (06 anos 11 meses e 29 dias) as vacinas: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola), DTP, Hepatite A e Varicela.

Já para as crianças a partir dos sete anos de idade até menores de 15 anos, serão ofertadas as seguintes vacinas: Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e dTpa.