Caminhoneiro fica preso às ferragens em grave acidente em Aracruz

Publicado em 10/12/2025 às 18h29
Uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete deixou o motorista do caminhão ferido na altura do KM 193 da BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (10).
Uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na BR 101, no trecho próximo à localidade de Ribeirão do Sapê, em AracruzNorte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (10). De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, com o impacto da batida, o condutor do caminhão perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo desceu por um barranco. O condutor acabou preso às ferragens.

Equipes do Samu/192 e Corpo de Bombeiros estão no local realizando o atendimento e trabalham para retirar a vítima do veículo.

