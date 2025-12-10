Caminhoneiro fica preso às ferragens em grave acidente em Aracruz

Uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na BR 101, no trecho próximo à localidade de Ribeirão do Sapê, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (10). De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, com o impacto da batida, o condutor do caminhão perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo desceu por um barranco. O condutor acabou preso às ferragens.