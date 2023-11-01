Caminhão vai parar sobre mureta da Rodovia do Contorno em Cariacica

Um caminhão bateu na mureta central da Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na altura no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (1º). A imagem impressiona, já que a cabine foi parar em cima da estrutura que divide as pistas. Apesar do susto, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não houve vítimas.
Por conta do acidente, duas faixas (uma em cada sentido) estão com interdição. Segundo leitores de A Gazeta, o trânsito já apresenta lentidão. Veja abaixo a publicação da PRF: