Caminhão tomba e fica atravessado na pista em Atílio Vivácqua 

Um caminhão tombou na rodovia ES 289, zona rural de Atílio Vivácqua, na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, a informação inicial é que dois veículos colidiram no local e um dos condutores tentou se evadir. Não há registro de vítimas e a ocorrência segue em andamento.
De acordo com a corporação, o acidente foi registrado na altura da localidade de Pichincha, sentido BR-101.
Informações apuradas junto à base do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim, que atende a região, apontam que a equipe foi acionada por volta de 15h40, mas quem atende a ocorrência é a Polícia Militar.