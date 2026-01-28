Caminhão tem carga roubada e pega fogo em estrada de Apiacá

Caminhão foi saqueado e depois pegou fogo em Apiacá, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um caminhão de uma transportadora teve a carga roubada e depois pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (28), na rodovia ES 297, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que estacionou para checar um pneu furado quando um homem saiu de um carro usando um capacete. Em seguida, o suspeito apontou um revólver e o obrigou a entregar o celular e fugir por um pasto. De longe, o motorista viu que outro carro chegou ao local, quatro pessoas arrombaram a carroceria e fugiram levando parte dos produtos.

Os policiais ajudaram o motorista a recolher os itens que ficaram espalhados na via. Ele foi instruído a ir para um posto de combustíveis onde ficaria seguro, no entanto, a cabine do caminhão começou a pegar fogo a caminho do local. O condutor usou um extintor de incêndio, mas o dispositivo não foi suficiente. As chamas foram apagadas pelos Bombeiros, porém todo o veículo e carga foram destruídos. Ninguém se feriu.