Caminhão quebra poste na BR 482 e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Caminhão roda na pista e atinge poste em avenida de Cachoeiro Crédito: Isabelle Oliveira

Um motorista de caminhão se feriu após perder controle da direção do veículo, rodar na pista e colidir com um poste na BR 482, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (23). Com o impacto da batida a estrutura quebrou, e há registro de imóveis sem energia elétrica.

A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou que o acidente aconteceu após o condutor fazer uma conversão para retornar ao Centro do município. O motorista contou que, como a pista estava molhada devido à chuva, ele perdeu o controle da direção do caminhão e atingiu o poste no canteiro central. A rodovia ficou interditada no sentido Centro, com desvio pelo canteiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o condutor, que apresentava um corte na cabeça.

A EDP foi procurada por A Gazeta para detalhar os impactos causados pelo acidente e se posicionar sobre a substituição do poste, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.