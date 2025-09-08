Caminhão é flagrado transportando 31 toneladas de granito na BR 101 em Mimoso do Sul

Um caminhão que transportava 12 toneladas de carga acima do limite permitido foi flagrado na tarde desta segunda-feira (8) na BR 101, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 88 chapas serradas de granito, totalizando 31 toneladas.

Diante da infração, a PRF registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e determinou o transbordo parcial da carga para que o veículo pudesse seguir viagem. A corporação alerta que o excesso de peso representa riscos à segurança nas estradas e contribui para o desgaste das rodovias.