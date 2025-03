Caminhão desgovernado perde freio e bate em quatro carros na BR 101 em Linhares

Um acidente envolvendo cinco veículos — um caminhão e quatro carros — ocorreu na tarde desta sexta-feira (21) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. Segundo apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, que esteve no local, testemunhas relataram que o caminhão teria perdido os freios, colidido com uma caminhonete e, desgovernado, atingido outros três automóveis.>