Caminhão desgovernado destrói fachada de casa em acidente em Colatina
Publicado em 23/09/2025 às 10h40
Um caminhão desgovernado destruiu a fachada de uma casa no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o motorista, um homem de 54 anos, bateu no muro da frente da residência, causando danos à estrutura – incluindo portão, paredes, janelas e porta de entrada.
A dona da casa – uma mulher de 52 anos – estava no imóvel no momento do acidente e não ficou ferida. O condutor se comprometeu a arcar com os prejuízos causados.