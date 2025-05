Caminhão desgovernado desce ladeira e atinge carros em Vila Velha

A reportagem da TV Gazeta apurou que o caminhão estava subindo a Rua Irmã Dulce, uma ladeira íngreme, quando apresentou falha nos freios e desceu a via de ré. Pelo menos dois carros que estavam logo atrás foram atingidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido gravemente. >

O motorista do caminhão contou, em conversa com a reportagem da TV Gazeta no local do acidente, que o veículo é antigo e usado para trabalho. “É um carro velho, mas que precisa dele para trabalhar. Infelizmente aconteceu essa tragédia. Primeira vez que subo aqui e fui informado pelos moradores que já aconteceram outros acidentes dessa natureza", disse o condutor, que se identificou apenas como Alonso.>