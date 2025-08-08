Caminhão de sucata tomba em acidente na BR 101 na Serra

Um caminhão de sucata tombou na BR 101, próximo a um posto de combustíveis na entrada que dá acesso ao bairro Barcelona, na Serra. O acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (8). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o veículo na pista e equipes da Ecovias 101 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestando atendimento à ocorrência.