Caminhão de sucata tomba em acidente na BR 101 na Serra
Publicado em 08/08/2025 às 07h09
Um caminhão de sucata tombou na BR 101, próximo a um posto de combustíveis na entrada que dá acesso ao bairro Barcelona, na Serra. O acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (8). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o veículo na pista e equipes da Ecovias 101 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestando atendimento à ocorrência.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre possíveis vítimas. A Ecovias e a PRF foram procuradas para informar sobre o atendimento à ocorrência.