Caminhão de sorvetes tomba após acidente com caminhonete em Aracruz

Um caminhão-baú carregado com sorvetes tombou após colidir com uma caminhonete Chevrolet S10 na tarde desta quarta-feira (9), no km 176 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que o acidente aconteceu por volta de 13h30, não houve feridos e o trânsito no trecho seguiu sem interdições.