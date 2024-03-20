Caminhão de R$ 270 mil furtado em Vila Velha é recuperado na BR 262

Um caminhão avaliado em R$ 270 mil foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, no km 18, em Viana, na noite de terça-feira (29). Segundo a PRF, o veículo havia sido furtado no último domingo (17) no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.

O caminhão, do modelo VW 11.180 foi encontrado pelos agentes, abandonado às margens da rodovia, durante o patrulhamento. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica e o veículo foi devolvido ao seu proprietário. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.