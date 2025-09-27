Caminhão de lixo derruba poste de energia em acidente na Serra
Publicado em 27/09/2025 às 11h51
Um caminhão de coleta de lixo derrubou um poste de energia em Carapina Grande, na Serra, na manhã deste sábado (27). A EDP foi acionada após o acidente e equipes da concessionária fazem a substituição da estrutura localizada na Rua Demétrio. Por questão de segurança, 32 imóveis estão sem energia até a finalização dos serviços.
A reportagem procurou pela Prefeitura da Serra para mais detalhes sobre o que aconteceu, mas não houve retorno até a publicação da nota.