Caminhão da Prefeitura de Águia Branca é furtado e visto na Grande Vitória

Caminhão furtado foi visto pela última vez em Cariacica Crédito: Câmera de videomonitoramento

Um caminhão da Prefeitura de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, foi furtado na madrugada de sexta-feira (14), após ser estacionado por um funcionário em um pátio aberto no município, por volta das 18h de quinta-feira (13). O trabalhador explicou que, quando retornou às 6h do dia, o veículo já não estava no local. A chave principal ficou com ele e a reserva está em um cofre.

A Prefeitura de Águia Branca informou que registrou um boletim de ocorrência relatando o furto. Segundo a administração, investigações iniciais apontam que as placas foram trocadas e o caminhão foi visto pela última vez em Cariacica, na Grande Vitória, por meio de câmeras de videomonitoramento. A gestão municipal emitiu um comunicado pedindo para a população informar aos órgãos responsáveis sobre qualquer informação a respeito do veículo.