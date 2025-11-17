Caminhão com sacas de café tomba e pega fogo na ES 080, em Águia Branca
Publicado em 17/11/2025 às 11h48
Um caminhão carregado com 530 sacas de café tombou e pegou fogo na ES 080, em Águia Branca, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (16). Segundo a empresa responsável pelo veículo, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, o que provocou o acidente.
A Defesa Civil Municipal informou que um caminhão-pipa da Prefeitura de Águia Branca auxiliou no combate às chamas. De acordo com a Polícia Militar, o motorista conseguiu sair antes que o fogo se espalhasse, mas sofreu ferimentos e foi levado para um hospital da região.