Trânsito

Caminhão com pallets cai em valão na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Um caminhão de uma transportadora caiu em um valão na Rodovia Darly Santos , em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu próximo à base da Guarda Municipal . Apesar do susto, os três ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta , não havia marcas de frenagem na pista. Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. Funcionários da empresa informaram que o caminhão transportava pallets e que o motorista teria perdido o controle da direção, levando o veículo a tombar e cair no valão às margens da rodovia.

O diretor de operações da transportadora Continental, Tales Rebouças, informou que a empresa providenciou um guindaste próprio para fazer a retirada do caminhão do local. “É um lugar muito alagadiço. Temos que tomar cuidado para não danificar o asfalto”, afirmou o executivo sobre a operação de remoção. A rodovia não precisou ser interditada, mas equipes da transportadora trabalharam no local do acidente.