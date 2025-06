Caminhão com carga de cerveja pega fogo na ES 164 em Pancas

Um caminhão que transportava cerveja pegou fogo na ES 164 em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). O coordenador da Defesa Civil, Nestor Ambrósio, informou que o órgão foi acionado por volta de 12h30 e que as chamas atingiram a vegetação. Com isso, foi solicitado apoio à Prefeitura de Alto Rio Novo, cidade vizinha, que enviou um caminhão-pipa para auxiliar no combate ao incêndio. Não houve feridos.>