Câmera registra acidente com carros em cruzamento de Linhares

Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram uma colisão entre dois carros em um cruzamento na tarde desta quinta-feira (8), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração da repórter da TV Gazeta, Viviane Maciel, que esteve no local, no carro vermelho estava um homem, sozinho, e no outro veículo, duas mulheres. >