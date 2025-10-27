Câmera flagra acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha
Publicado em 27/10/2025 às 16h54
Uma câmera de segurança flagrou um acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). A motorista do carro informou à Polícia Militar que o motociclista descia uma rua e entrou de forma repentina na pista em que ela trafegava, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, bairro Santa Helena.
O piloto precisou de atendimento médico. No hospital, ele contou à PM que achou que daria tempo de entrar na avenida antes de o carro passar. A corporação informou que os dois envolvidos no acidente entraram em acordo e vão registrar boletim de ocorrência posteriormente.