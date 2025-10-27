Câmera flagra acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha

Uma câmera de segurança flagrou um acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). A motorista do carro informou à Polícia Militar que o motociclista descia uma rua e entrou de forma repentina na pista em que ela trafegava, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, bairro Santa Helena.