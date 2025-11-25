Câmera flagra acidente entre moto e caminhão em cruzamento da BR 101 em Anchieta

Uma câmera registrou o momento em que um caminhão e uma moto se envolvem em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (25), em um trevo da BR 101, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Nas imagens é possível notar que a moto tenta cruzar pela via e acaba atingida pelo veículo maior que seguia pela pista principal.