Câmera flagra acidente entre moto e caminhão em cruzamento da BR 101 em Anchieta
Uma câmera registrou o momento em que um caminhão e uma moto se envolvem em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (25), em um trevo da BR 101, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Nas imagens é possível notar que a moto tenta cruzar pela via e acaba atingida pelo veículo maior que seguia pela pista principal.
A Polícia Rodoviária Federal disse que não foi acionada. Já a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, soube da colisão e afirmou que os condutores seguiram viagem antes da chegada dos recursos. Por esse motivo, não há mais detalhes sobre o ocorrido e sobre o estado de saúde do motociclista.