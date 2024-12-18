Câmera flagra acidente e motorista envolvido é pego no bafômetro em Montanha

A Gazeta registraram uma colisão entre um carro e uma moto na madrugada de terça-feira (17), na Avenida Antônio Paulino, no Centro de Imagens de uma câmera obtidas porregistraram uma colisão entre um carro e uma moto na madrugada de terça-feira (17), na Avenida Antônio Paulino, no Centro de Montanha , no Norte do Espírito Santo . O teste do bafômetro feito no motorista do Fiat Uno confirmou a embriaguez. Na colisão, o jovem que estava na motocicleta "voa" com o impacto e cai metros à frente após rodar no ar.

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta seguia no sentido Centro, enquanto o carro vinha na direção contrária. “Ao realizar uma manobra para acessar a Rua Almezina Pereira, o veículo colidiu frontalmente com a motocicleta. O condutor da moto, de 17 anos, foi socorrido pelo Samu ao hospital local, e foi constatado que ele não possuía habilitação”, informou a PM. O motorista, de 48 anos, foi conduzido à delegacia após o testar positivo.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito acabou conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde “foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” e que foi “liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão”.