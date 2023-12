Calendário escolar: como fica o ano letivo em 2024 no ES

Um confronto entre policiais militares e indivíduos armados deixou um morto na região do Morro da Floresta, no Bairro da Penha, em Vitória , no início da manhã desta segunda-feira (11). Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , dois homens foram detidos, suspeitos de participação na troca de tiros.

A Polícia Militar informou que policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) durante incursão no Morro do Floresta se deparam com indivíduos armados, que efetuaram disparos contra os militares. A equipe revidou a agressão. Um dos suspeitos foi atingido e as primeiras informações apontavam que ele estava apenas ferido, mas depois a PM informou que ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas morreu ainda durante atendimento.

Em entrevista à TV Gazeta no início da tarde desta segunda-feira (11), o Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, afirmou que a corporação foi acionada com a informação de que traficantes do Bairro da Penha e da Floresta teriam promovido um ataque no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. A Polícia Militar esteve no local e foi recebida a tiros, segundo Caus.

Durante a troca de tiros, um suspeito morreu e cinco foram detidos – de acordo com Douglas Caus, um deles seria um aliado do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo. "Durante a troca de tiros, cinco indivíduos foram detidos e um deles veio a óbito. Um dos detidos é o Pedro Henrique, um grande gerente do tráfico, que seria um braço-direito do Marujo . Dinheiro, munições, carregadores e objetos foram apreendidos", afirmou o comandante da PM.

A Polícia Civil disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.