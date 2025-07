Telefonia

Caiu aí? Usuários da Claro no ES relatam instabilidade

Muitos usuários da operadora Claro estão relatando instabilidades nos serviços de internet da operadora na tarde desta terça-feira (22). De acordo com o Downdetector — plataforma de monitoramento de problemas em serviços em tempo real, houve um aumento de reclamações a partir das 14 horas. Entre as reclamações há problemas com internet fixa e móvel e usuários sem sinal de celular. A reportagem tenta contato com a operadora. O espaço segue aberto para manifestação.