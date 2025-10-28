Cadelas são resgatadas em montanha a 60 metros de altura em Venda Nova
Duas cadelas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em um paredão de pedra, em uma área de mata na localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (27). A corporação foi acionada pelos tutores dos animais, que contaram que Mag e Zury se afastaram durante uma trilha e subiram a formação rochosa, onde ficaram presas durante a noite. Segundo os militares, elas estavam em um ponto localizado a cerca de 60 metros de altura.
Com o auxílio de um drone, os bombeiros localizaram as cadelas e abriram uma trilha em meio à vegetação até alcançar o paredão. Mag e Zury foram resgatadas em segurança e passam bem. A corporação reforça que situações de risco envolvendo animais em locais de difícil acesso devem ser comunicadas imediatamente por meio do 193 e alerta para que não sejam feitas tentativas de resgate sem o apoio técnico adequado.