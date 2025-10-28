A Gazeta - Agora

Cadelas são resgatadas em montanha a 60 metros de altura em Venda Nova

Publicado em 28/10/2025 às 09h35
Animais ficaram presos em um "paredão de pedra" de aproximadamente 60 metros de altura

Duas cadelas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em um paredão de pedra, em uma área de mata na localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (27). A corporação foi acionada pelos tutores dos animais, que contaram que Mag e Zury se afastaram durante uma trilha e subiram a formação rochosa, onde ficaram presas durante a noite. Segundo os militares, elas estavam em um ponto localizado a cerca de 60 metros de altura.

Cachorras foram resgatadas em paredão de pedra em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Com o auxílio de um drone, os bombeiros localizaram as cadelas e abriram uma trilha em meio à vegetação até alcançar o paredão. Mag e Zury foram resgatadas em segurança e passam bem. A corporação reforça que situações de risco envolvendo animais em locais de difícil acesso devem ser comunicadas imediatamente por meio do 193 e alerta para que não sejam feitas tentativas de resgate sem o apoio técnico adequado.

Animais estavam presos há cerca de 60m de altura
Cachorrinhas estavam presas a cerca de 60 metros de altura Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
