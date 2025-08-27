A Gazeta - Agora

Cadela da PM acha drogas escondidas em ilha no Rio Itapemirim, no ES

Publicado em 27/08/2025 às 12h01
Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de munições de diversos calibres, carregadores de pistola e drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação aconteceu na noite de terça-feira (26). Os materiais estavam escondidos em dois pontos de uma ilha no Rio Itapemirim, na altura do bairro Teixeira Leite, e foram localizados com o auxílio da cadela farejadora Kyara.

A ação faz parte da Operação Pedra Angular, voltada ao combate ao tráfico de drogas na cidade. No bairro Bela Vista, a cadela da PM Alga ajudou a localizar papelotes e pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, haxixe, balanças de precisão e materiais para embalo. A operação também contou com o apoio do sistema de videomonitoramento, que identificou um Fiat Uno com restrição de furto e roubo circulando no bairro Coramara.

O veículo foi abordado e, com os quatro ocupantes, foram encontradas drogas. Segundo a Polícia Civil, um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas e receptação, enquanto outro, de 20 anos, também foi autuado por tráfico. Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram encaminhados à delegacia, onde teve registro de Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao tráfico, e foram liberados em seguida.

