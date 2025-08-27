Cadela da PM acha drogas escondidas em ilha no Rio Itapemirim, no ES

Cadela da PM encontra munições e drogas escondidas em ilha no Rio Itapemirim Crédito: Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de munições de diversos calibres, carregadores de pistola e drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação aconteceu na noite de terça-feira (26). Os materiais estavam escondidos em dois pontos de uma ilha no Rio Itapemirim, na altura do bairro Teixeira Leite, e foram localizados com o auxílio da cadela farejadora Kyara.

A ação faz parte da Operação Pedra Angular, voltada ao combate ao tráfico de drogas na cidade. No bairro Bela Vista, a cadela da PM Alga ajudou a localizar papelotes e pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, haxixe, balanças de precisão e materiais para embalo. A operação também contou com o apoio do sistema de videomonitoramento, que identificou um Fiat Uno com restrição de furto e roubo circulando no bairro Coramara.