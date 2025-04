Cachorro caramelo participa de encenação da Paixão de Cristo em Venda Nova

Toda Sexta-Feira Santa, católicos tradicionalmente realizam a encenação da Via Sacra, que narra a trajetória de Jesus Cristo, do nascimento até a morte na cruz. Mas na igreja matriz de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, um cachorrinho caramelo de rua chamou a atenção dos fiéis. Enquanto o ator que interpretava Jesus era chicoteado, o cão chorava e latia. Era como se ele também participasse do teatro. >