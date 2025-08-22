Cachorra presa há dias em penhasco no ES mobiliza o Corpo de Bombeiros

Uma cadela presa há dias no alto de um penhasco mobilizou o Corpo de Bombeiros em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (21). O animal estava em meio a bromélias e rochas na localidade de Viçozinha desde sábado (17), segundo o sargento Vinicius Nandolpho, chefe da equipe de resgate.

O grupo contou com o apoio de um drone da Defesa Civil Municipal para localizar a cadela e moradores da região ajudaram a abrir uma trilha pela vegetação fechada. Depois, com técnicas de rapel e escalada, a cachorrinha foi colocada em uma bolsa e resgatada — sem ferimentos, mas muito enfraquecida. O resgate durou aproximadamente duas horas, e o animal foi devolvido ao dono.