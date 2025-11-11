Cachoeiro vai realocar camelôs e reabrir rua do Teatro Municipal após 2 anos
Fechada e ocupada por camelôs desde 2023, a Rua Joaquim Vieira, conhecida como rua do Teatro Municipal Rubem Braga, será reaberta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A medida foi divulgada pela prefeitura na segunda-feira (10), com objetivo de melhorar o trânsito e organizar o comércio ambulante na cidade, cumprindo uma determinação do Ministério Público do Espírito Santo que cobra a desobstrução do espaço público e a regularização do uso das calçadas.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano realizou um levantamento e identificou 25 vendedores ambulantes que atuam no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, apenas 11 se enquadram nos critérios legais para exercer a atividade e serão remanejados para o calçadão da Rua César Misse, no bairro Guandu, onde funcionava o antigo Shopping Popular. Os demais comerciantes serão notificados a desocupar as áreas ocupadas irregularmente.
A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para saber o prazo para a realocação dos profissionais e reabertura da rua, mas a administração não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.