Cachoeiro anuncia distribuição de água para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, anunciou nesta quinta-feira (16), a distribuição de água para pessoas em situação de rua. A decisão é anunciada após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recomendar que os municípios atendam pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de temperaturas mais altas.
De acordo com a prefeitura, esta semana, a equipe de abordagem social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Social (Semdes) está seguindo para locais onde há evidência de pessoas em vulnerabilidade e também tem efetuado a distribuição para os usuários que frequentam o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop). Segundo o município, a ação vai permanecer enquanto as condições climáticas foram atípicas
Esta semana, o Ministério Público informou que o objetivo da recomendação, direcionada a todos os municípios capixabas, é garantir à população em situação de rua, de modo ágil, o acesso mínimo a espaços que permitam o conforto térmico, com apoio à hidratação, incluindo pontos de distribuição de água, instalação de bebedouros, bem como espaços de ventilação e refrigeração.