Cachoeiro anuncia distribuição de água para pessoas em situação de rua

De acordo com a prefeitura, esta semana, a equipe de abordagem social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Social (Semdes) está seguindo para locais onde há evidência de pessoas em vulnerabilidade e também tem efetuado a distribuição para os usuários que frequentam o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop). Segundo o município, a ação vai permanecer enquanto as condições climáticas foram atípicas