Cachoeiro abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Começou nesta terça-feira (28) as inscrições para uma campanha gratuita de castração de cães e gatos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação é promovida pela prefeitura para promover o controle populacional de animais.

Os tutores interessados devem ir pessoalmente ao Setor de Bem-Estar Animal, localizado na Rua Monte Castelo, nº 60, bairro Independência, até o dia 7 de novembro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.