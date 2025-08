Norte do ES

Caçamba de caminhão derruba poste e puxa fios de energia em Linhares

Um caminhão caçamba derrubou um poste na manhã desta sexta-feira (1), na Avenida José Amauri, no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A dinâmica do incidente não foi divulgada.