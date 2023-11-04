Buraco completa 5 anos e moradores "dão parabéns" em Ibitirama

Moradores cobram por melhorias na rodovia há cinco anos Crédito: Leitor | A Gazeta

Com direito até a bolo de aniversário, moradores do distrito de Santa Marta, em Ibitirama, realizaram uma carreata, seguida de festa, para reivindicar melhorias na Rodovia Geraldo Gomes de Carvalho ao poder público, na manhã deste sábado (4). Segundo moradores, o trecho que liga a região ao centro da cidade, encontra-se em condições ruins para o trânsito de veículos há cinco anos.

Insatisfeitos com a situação, cerca de 200 moradores da região se mobilizaram para realizar o evento, e se deslocaram pela rodovia até o ponto onde há um deslizamento de terra. Ainda de acordo com moradores, a prefeitura da cidade e autoridades locais já foram acionadas, mas nenhuma solução foi apresentada até o momento.

Segundo a população, a situação da estrada causa prejuízos financeiros. Diariamente, eles se deslocam do distrito para o centro da cidade para trabalhar e estudar, e alegam danos constantes aos veículos que transitam no local.