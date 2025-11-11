Brincadeira com álcool e fogo deixa criança gravemente ferida no ES

Um menino de 10 anos sofreu queimaduras graves após manusear álcool e fogo enquanto brincava em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (11).

Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida de helicóptero por uma equipe do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) até o Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória, Capital capixaba. Outros detalhes não foram divulgados.