Briga no Caparaó do ES termina com tiro e prisão por embriaguez ao dirigir
Um homem de 39 anos foi preso na tarde de sábado (8) após se envolver em uma briga de trânsito, atirar em via pública e dirigir embriagado em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Na casa dele a Polícia Militar (PM) apreendeu um revólver calibre .32, munições e um cartucho deflagrado. A corporação foi acionada após
A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, o homem se envolveu em uma briga no centro da cidade e agrediu outro motorista antes de atirar no meio da rua. Em seguida, ele fugiu em direção a Guaçuí, mas foi localizado e abordado pelos militares na ES 185. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e resistiu à ação policial, mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica.
No veículo, os policiais encontraram uma lata de cerveja aberta e um pino de cocaína parcialmente consumido. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, conduzir veículo sob efeito de álcool, por desobediência à ação policial, lesão corporal e posse de substância entorpecente para consumo pessoal. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.