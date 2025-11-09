Briga no Caparaó do ES termina com tiro e prisão por embriaguez ao dirigir

A arma foi encontrada na casa do homem, em Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação- Polícia Militar

Um homem de 39 anos foi preso na tarde de sábado (8) após se envolver em uma briga de trânsito, atirar em via pública e dirigir embriagado em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Na casa dele a Polícia Militar (PM) apreendeu um revólver calibre .32, munições e um cartucho deflagrado. A corporação foi acionada após

A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, o homem se envolveu em uma briga no centro da cidade e agrediu outro motorista antes de atirar no meio da rua. Em seguida, ele fugiu em direção a Guaçuí, mas foi localizado e abordado pelos militares na ES 185. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e resistiu à ação policial, mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica.