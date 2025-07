Aferição de radar

BR 262 vai ter interdição parcial na segunda-feira (14) em Venda Nova

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai restringir parcialmente o tráfego de veículos na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, no começo da tarde da próxima segunda-feira (14). O órgão informou que a medida será necessária para aferição de radar no trecho.