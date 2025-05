BR 262 terá interdições ao longo desta segunda (12) entre Viana e Marechal

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os bloqueios serão parciais e acontecerão em horários diferentes ao longo do dia para a realização de serviços na via. As intervenções devem durar entre 30 minutos e uma hora em cada ponto. Os locais estarão sinalizados para orientar os motoristas. Em caso de chuva, os trabalhos poderão ser adiados.>