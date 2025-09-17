BR 262 será interditada entre Domingos Martins e Marechal Floriano nesta quinta (18)

A BR 262 funcionará em sistema pare e siga nesta quinta-feira (18), em sete trechos da via, entre Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, para a realização do serviço de aferição de equipamentos eletrônicos de velocidade, feito pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A operação em cada ponto pode ser feita em até uma hora, podendo ser cancelada em caso de chuvas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trechos são: