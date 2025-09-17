BR 262 será interditada entre Domingos Martins e Marechal Floriano nesta quinta (18)
Atualizado em 17/09/2025 às 17h50
A BR 262 funcionará em sistema pare e siga nesta quinta-feira (18), em sete trechos da via, entre Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, para a realização do serviço de aferição de equipamentos eletrônicos de velocidade, feito pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A operação em cada ponto pode ser feita em até uma hora, podendo ser cancelada em caso de chuvas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trechos são:
- Km 90,25, em Domingos Martins, duas faixas – 9h
- Km 49,88, em Marechal Floriano, uma faixa – 10h30
- Km 49,43, em Marechal Floriano, uma faixa – 11h
- Km 45,33, em Marechal Floriano, duas faixas – 11h30
- Km 40,67, em Domingos Martins, uma faixa – 13h30
- Km 40,43, em Domingos Martins, uma faixa – 14h30
- Km 39,85, em Domingos Martins, duas faixas – 15h30