BR 101 será totalmente interditada na Serra para corte de rochas

Um trecho da BR 101 na Serra será totalmente interditado por 35 minutos nesta sexta-feira (12) para o serviço de corte de rochas. A Ecovias Capixaba informou que o bloqueio total ocorrerá a partir das 14 horas entre os quilômetros 245 e 247 — próximo ao Contorno do Mestre Álvaro e praça de pedágio. "Nesta ação, furos são feitos na rocha para que ela seja fragmentada e transportada para depósitos específicos", explicou a concessionária.