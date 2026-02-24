BR 101 em Anchieta terá interdição total para detonação de rochas
Publicado em 24/02/2026 às 12h26
Um trecho da BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditado por uma hora na quarta-feira (25). O bloqueio ocorrerá entre 10 e 11h, próximo à base da Ecovias Capixabas e ao acesso ao município de Alfredo Chaves. A medida é necessária por segurança aos motoristas, devido ao uso de explosivos e ao risco de queda de fragmentos de rocha na rodovia.
A detonação de rochas integra as obras de duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusão para o final de 2026. Segundo a concessionária, a interdição será adiada em caso de chuva.