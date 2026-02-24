BR 101 em Anchieta terá interdição total para detonação de rochas

Um trecho da BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditado por uma hora na quarta-feira (25). O bloqueio ocorrerá entre 10 e 11h, próximo à base da Ecovias Capixabas e ao acesso ao município de Alfredo Chaves. A medida é necessária por segurança aos motoristas, devido ao uso de explosivos e ao risco de queda de fragmentos de rocha na rodovia.